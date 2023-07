Streiter & Kraft zum Unterhaus-Start, Karas zur Europa-Wahl: Das war „Tirol Live“

Am Wochenende rollt der Ball wieder im Fußball-Unterhaus: in der Regionalliga West und in der Regionalliga Tirol. Silz/Mötz (Regionalliga West) und Volders (Regionalliga Tirol) waren letzte Saison die Überraschungsmannschaften, trainiert werden sie von bekannten Gesichtern. Von Helmut Kraft bzw. Michael Streiter. Was sie sich heuer erwarten, diskutierten sie mit TT-Chefredakteur Marco Witting bei „Tirol Live“.