27-Jährige ging mit Fäusten und Skistock auf Partner los und verletzte drei Polizisten

Innsbruck – Ein Streit eines Paares in einer Innsbrucker Wohnung ist am frühen Dienstagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei attackierte eine 27-jährige Frau ihren Lebensgefährten mit Faustschlägen und einem Skistock. Der 51-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden.