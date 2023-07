Smartwatches für Senioren: Kleine Helfer am Handgelenk

Innsbruck – Das „Schutzengerl“, das einem Innsbrucker kürzlich das Leben rettete, sieht anders aus, als man es sich vorstellen würde: Statt weißer Flügerl hat es ein schwarzes Display. Der Rentner war gestürzt und nur noch in der Lage, den Notrufknopf auf seiner Smartwatch zu drücken. „Dieser virtuelle Hilferuf setzt eine Rettungskette in Gang“, weiß Herbert Striegl. Beim Team des Landespräsidenten des Pensionistenverbands Tirol gehen immer mehr Anfragen zu diesen Helfern am Handgelenk ein: „Man könnte diese Uhren, die speziell auf die Bedürfnisse von Pensionisten ausgerichtet sind, als Pendant des Hausnotrufs bezeichnen.“