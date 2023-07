Lienzer Gemeinderat ging Fußball schauen statt zur Sitzung

Lienz – Dieses Spiel wollten sich die 21 GemeinderätInnen von Lienz nicht entgehen lassen: Am Dienstagabend waren zwei Weltklasse-Teams im Dolomitenstadion zu Besuch. Udinese Calcio und RB Leipzig traten bei einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Die Sitzung, die für diesen Abend angesetzt war, wurde dafür um einen Tag verschoben. "Das haben wir schon im letzten Gemeinderat so festgelegt", erklärt Sportausschuss-Obmann Siegfried Schatz. "Damit alle MandatarInnen die Chance haben, diese großartigen Teams live zu erleben. Fußball auf diesem Niveau sieht man in Lienz sonst nie."