29-jähriger Deutscher wollte eigene Oma mit Enkeltrick reinlegen

Der Enkel rief seine 85-jährige Großmutter an und gab am Hörer vor, dass er sich "in den Händen zwielichtiger Gestalten befindet." Er sei mit ihnen in einer Hütte in einem Wald bei Rostock und die Männer würden ihm etwas antun, wenn er nicht schnell 400 bis 600 Euro auftreibe. Die Oma, der dies laut Mitteilung "komisch vorkam", rief allerdings gleich bei der Polizei an.