Entschädigungen nach Wolfsrissen: Keine einheitliche Regelung in Österreich

Für Schäden, die ein Wolf an Haus- und Hoftieren verursacht, erhalten betroffene Landwirte eine Entschädigung. Die Höhe der Unterstützung fällt dabei von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus. Ein Überblick.

Wien – Während in Europa einige Staaten beim Thema Wolfsrisse primär auf Schadenersatz für die betroffenen Landwirte und Viehhalter setzen, operiert man in Österreich verstärkt mit Abschüssen so genannter Problemwölfe. Die finanzielle Abgeltung bei einem Riss ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, die Höhe der Unterstützungen differiert beträchtlich.