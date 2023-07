Sängerin Sinead O'Connor im Alter von 56 Jahren gestorben

1966 in Glenageary bei Dublin geboren, wurde Sinead Marie Bernadette O'Connor nach der heiligen Bernadette von Lourdes getauft. Ihre Eltern trennen sich früh und O'Connor wuchs zunächst bei ihrer Mutter auf. Sie behauptete später wiederholt, dass ihre Mutter sie misshandelt habe, und setzte sich damit in ihrem 1994er Song „Fire on Babylon" auseinander. O'Connor führt viele ihrer späteren psychischen Probleme auf diese Erfahrungen zurück.

Anfang der 1980er-Jahre nahm O'Connor als Teenager ihre ersten Songs auf und gründete die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Solo-Album „The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war – das Werk stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen mal. Doch wirklich berühmt wurde sie erst mit ihrem zweiten Album „I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) und vor allem mit ihrer Version von „Nothing Compares 2 U" (im Original von Prince), in dem O'Connor sich mit dem Unfalltod ihrer Mutter auseinandersetzt.