Rucksack samt Bargeld, Handy und Co. gestohlen: Polizei forschte Dieb in Wörgl aus

Wörgl – Einem Dieb kam am Mittwoch die Wörgler Polizei auf die Schliche. In der Früh wurde auf einer Baustelle der Rucksack eines 31-jährigen Arbeiters gestohlen. Darin befanden sich unter anderem Geldtasche, Bargeld und Handy des Mannes. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Gegen Mittag wurde der gestohlene Rucksack in Wörgl gefunden – allerdings ohne die Wertgegenstände. Wiederum einige Stunden später, gegen 18 Uhr, rief der 31-Jährige per Videochat auf seinem Handy an und ein Unbekannter hob ab. So nahm der Mann einen Screenshot des Verdächtigen auf.