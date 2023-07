17-jährige Tirolerin Rauter sprang mit persönlichem Rekord zu Gold in Maribor

Maribor – Jubelnd und mit weit nach oben gerissenen Armen lief Magdalena Rauter zu ihrem Trainer Thomas Neuhauser. Was für ein schöner Tag für sie und den Tiroler Leichtathletikverband. Die 17-jährige Götznerin zeigte sich am Mittwoch im Stabhochsprung-Bewerb bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen (EYOF) in Maribor in Topform und holte sensationell die Goldmedaille.