Niger: Militär stellt sich auf Seite der Putschisten

Das Militär im Niger hat erklärt, die Forderung der Putschisten nach einem Ende der Amtszeit von Präsident Mohamed Bazoum zu unterstützen. Dies teilten die Streitkräfte des westafrikanischen Landes am Donnerstag auf Facebook und Twitter mit. Unbestätigten Berichten zufolge könnte nun der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, die Führung eines Militärrats übernehmen.

Die Unterstützung der Putschisten solle die "körperliche Unversehrtheit des Präsidenten und seiner Familie" gewährleisten sowie eine "tödliche Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Sicherheitskräften" vermeiden, teilten die Streitkräfte mit. Das Militär warnte in der Erklärung vor jeglicher militärischer Intervention aus dem Ausland. Diese könnte verheerende Folgen für das Land haben.

Zuvor hatte der vom Militär abgesetzte Präsident Bazoum die Bevölkerung aufgerufen, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu retten. Dafür würden die Menschen, die die Demokratie lieben, sorgen, schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Dort forderte auch Außenminister Hassoumi Massoudou "alle Demokraten und Patrioten" auf, dieses "gefährliche Abenteuer" scheitern zu lassen.

Außenminister Massoudou sagte am Donnerstag früh dem französischen Sender France 24, Präsident Bazoum werde derzeit noch immer im Präsidentenpalast festgehalten. Wo sich der Minister selbst aufhielt, war unklar. In der Hauptstadt war es in der Früh infolge der vom Militär verhängten Ausgangssperre ruhig.

Am Mittwoch früh hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum (63) in Niamey festgesetzt und den Zugang zum Palast und mehreren Ministerien gesperrt. Das Büro des Präsidenten drohte zunächst noch, die Armee und die Nationalgarde seien bereit, die Präsidentengarde anzugreifen. Demonstranten waren am Mittwoch vor den Präsidentenpalast gezogen, um für Bazoum und die Wahrung der Demokratie zu protestieren. Berichten zufolge wurden Schüsse abgefeuert.

Die Armee des Landes hat derzeit rund 25.000 Soldaten. Der Präsidialgarde gehören unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 700 und 1.000 Gardisten an. An der Spitze der Präsidentengarde steht General Tchiani. Die Erklärung des putschenden Militärs verlas am Mittwochabend im staatlichen Fernsehen jedoch Amadou Abdramane, ein Oberst der Luftwaffe, der sich flankiert von neun Offizieren zeigte. Abdramane erklärte, der Präsident sei abgesetzt. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte hätten beschlossen, "dem Regime, das Sie kennen, wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage und der schlechten Regierungsführung, ein Ende zu setzen", sagte Abdramane. Die Grenzen des Landes seien geschlossen worden. Zudem seien eine landesweite Ausgangssperre verhängt und alle Institutionen der Republik suspendiert worden.

Der Niger gehört mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern zu den ärmsten Ländern der Welt. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso war der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Erst Ende 2022 hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Bazoum hatte sein Amt erst 2021 nach demokratischen Wahlen angetreten.

International riefen die Vorgänge scharfe Verurteilungen hervor. Die UNO und die EU forderten die sofortige Freilassung von Nigers Präsident Bazoum. Bazoum müsse "sofort und bedingungslos" freigelassen und seine Sicherheit gewährleistet werden, sagte UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Donnerstag. Zudem müsse alles dafür getan werden, um die rechtsstaatliche Ordnung wiederherzustellen.

Der Niger sei "ein wichtiger Partner der EU in der Sahelzone, dessen Destabilisierung weder im Land noch in der Region noch darüber hinaus im Interesse der Menschen liegen würde", sagte die Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Nabila Massrali, in Brüssel. Die EU sei bereit, zur Suche nach einer friedlichen Lösung des Konflikts beizutragen.

Auch der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, rief die Putschisten im Niger zur umgehenden Freilassung von Präsident Bazoum auf. "Wir verurteilen die Ereignisse im Niger entschieden und fordern die sofortige Freilassung des Präsidenten der Republik Niger und seiner Familie", sagte der Präsident der Komoren am Donnerstag in St. Petersburg auf dem zweiten russischen Afrika-Gipfel. Auf dem bis Freitag angesetzten Treffen mit Vertretern aus den meisten afrikanischen Staaten war der Militärputsch nach Kremlangaben ein breit diskutiertes Thema.

Auch das russische Außenministerium rief die Militärs auf, Bazoum freizulassen, auf Gewalt zu verzichten und alle Streitfragen in einem friedlichen und konstruktiven Dialog zu klären. "Wir hoffen auf eine schnelle Lösung dieser innenpolitischen Krise im Interesse einer Wiederherstellung des zivilgesellschaftlichen Friedens zum Wohle des uns freundschaftlich verbundenen Volkes Nigers", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Die EU will unterdessen vorerst noch keine Entscheidung über ein mögliches Ende der Militärunterstützung für den Niger treffen. Die Situation nach der Meuterei sei derzeit noch nicht klar, sagte die Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell. Es sei noch zu früh, um Fragen zur Zukunft der Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU im Niger zu beantworten.

Um den Niger stärker in seinem Kampf gegen Terroristen unterstützen und so die Sahelregion zu stabilisieren, hatte die EU zuletzt im vergangenen Dezember eine militärische Partnerschaftsmission beschlossen. Die nigrischen Streitkräfte sollen durch sie eigentlich in die Lage versetzt werden, Bedrohungen besser abzuwehren und die Bevölkerung zu schützen.

Der auf drei Jahre ausgelegte Einsatz mit dem Namen EUMPM Niger soll nach EU-Angaben unter anderem beim Aufbau eines Ausbildungszentrums und eines neuen Kommunikations- und Führungsunterstützungsbataillons helfen. Zudem gibt es seit 2012 die zivile EU-Mission EUCAP Sahel Niger. Auch sie soll die nigrischen Behörden durch Beratung und Schulung beim Ausbau ihrer Kapazitäten zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität helfen.

Finanzielle Unterstützung für die Streitkräfte gab es bis zuletzt unter anderem durch die sogenannte europäische Friedensfazilität. Die Mitgliedstaaten bewilligten aus dem Finanztopf erst im Juni weitere fünf Millionen Euro. Sie ergänzten bereits im Juli 2022 und März 2023 angenommene Unterstützung in Höhe von insgesamt 65 Millionen Euro.