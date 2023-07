Salzburger Festspiele mit romantischem Zeilinger eröffnet

Mit einem Aufruf zu "begründetem Optimismus" hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Salzburger Festspiele am Donnerstagvormittag offiziell eröffnet. Der Festakt in der Felsenreitschule, zu dem Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger als Festredner eine Reihe von Fragen zu Wahrheit, Wirklichkeit und Musik beisteuerte, fand vor zahlreichen politischen Ehrengästen statt. Die Salzburger Festspiele erwarten bis Ende August mehr als 250.000 Besucher.

Er sei wohl als Redner eingeladen worden, weil er aus seinen Experimenten zum Phänomen der Quantenverschränkung etwas über den Zustand der Wirklichkeit sagen könne, so Zeilinger. "Verschränkung löst entweder unser Bild von Raum und Zeit auf, oder unser Bild der Wirklichkeit. Oder, wie ich als Romantiker es hoffe, beides." Statt Antworten warf der Festspielredner lieber grundlegende Fragen in den Raum - auch solche, die in Zeiten von Normalitätsdebatten zutiefst politisch sind, etwa: "Ist die Wahrheit eine Frage der Mehrheit?" In den Naturwissenschaften gehöre es bei großen Entdeckungen fast schon zur Regel, "dass eine ganze Community, wo die Mehrheit einer Meinung ist, plötzlich umschalten kann: Weil das Experiment sagt: so ist es und nicht anders."