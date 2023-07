Plus bei Nächtigungen: Sommer in Tirol sehr gut gebucht

Wien, Innsbruck – Urlaub in Österreich ist heuer bisher fast wieder so stark gebucht wie vor der Corona-Pandemie. Im Juni zogen die Buchungen gegenüber dem Vorjahresmonat demnach um „nur“ 3,4 % auf 12,4 Mio. an. Grund dafür ist, dass die Gästezahlen aus dem vom Gesamtvolumen her größten Herkunftsland Deutschland etwas nachgelassen haben, so die vorläufigen Daten für den Monat Juni. Den heimischen Tourismus trugen mit einem Nächtigungsanteil von rund 70 % überwiegend die Gäste aus dem Ausland. Deren Buchungen zogen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,9 % auf 8,5 Mio. an. Gleichzeitig gingen jedoch die Übernachtungen der Urlauber aus dem Inland um 3,4 % auf 3,9 Mio. „und damit wieder auf das Vor-Corona-Niveau“ zurück, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas.