Die Dämonisierung ist gelungen. Eine kleine Gruppe in Österreich hat erreicht, die Mär vom hinterhältigen Wolf, der als Großmutter verkleidet sabbernd darauf wartet, das Rotkäppchen verschlingen zu können, als reale Gefahr darzustellen. Denn inzwischen wird in Öffis, beim Einkaufen und am Stammtisch darüber diskutiert, ob man sich zum Schwammerlsuchen noch in den Wald trauen kann. Die Saat ist aufgegangen.