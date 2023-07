Es gibt Sachverhalte, die auch für die Strafjustiz unergründlich bleiben. So kam es gestern am Landesgericht zum zweiten Prozesstermin rund um angeklagten schweren Betrug im Trödlergewerbe. Streitobjekt war eine Luxusarmbanduhr, die sich je nach Ausführung in Edelstahl oder Gold im höheren fünfstelligen Eurobereich bewegt – die Rolex Daytona.