ÖFB-Teamspieler Lainer an Lymphknotenkrebs erkrankt

Schock-Diagnose für Stefan Lainer. Der ÖFB-Verteidiger ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Die Heilungschancen stehen nach Vereinsangaben aber gut.

Mönchengladbach – Der österreichische Nationalteamspieler Stefan Lainer ist an Lymphknotenkrebs erkrankt. Das gab sein Club Borussia Mönchengladbach am Donnerstag bekannt. Die Heilungschancen seien sehr gut, so der deutsche Bundesligist. Der 30-jährige Rechtsverteidiger müsse sich aber einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.