Österreicher soll im Darknet Auftragsmörder für Ex-Frau gesucht haben

Wiener Neustadt – Ein Mann, der im Darknet einen Auftragsmörder für seine Ex-Frau gesucht haben soll, sitzt in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Gegen den Anfang 50-Jährigen werde unter anderem wegen versuchter Bestimmung zum Mord ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Bauer, auf Anfrage. Der Verdächtige befinde sich seit Anfang Mai in U-Haft, bestätigte er einen Bericht der Kronen Zeitung.