Garnitur der Zillertalbahn mit Graffiti beschmiert: Drei Deutsche ausgeforscht

Mayrhofen – Drei Männer konnten nach Sachbeschädigungen in Zell am Ziller und Mayrhofen als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Die Deutschen sollen die Außenwand eines Supermarktes in Zell am Ziller und eine Garnitur der Zillertalbahn am Bahnhof Mayrhofen massiv mit Graffiti verunstaltet haben. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.