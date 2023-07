Ein Berg, unzählige Erlebnisse

Einzigartiger Drehort, 007 ELEMENTS und kulinarische Highlights – der Erlebnisberg Gaislachkogl in Sölden verführt und begeistert. Ein Tag am spektakulärsten Gipfel Tirols.

Seit 60 Jahren verfolgen Kinofans rund um den Globus die Missionen des britischen Geheimagenten 007. Geniale Gadgets, exklusive Fahrzeuge und packende Verfolgungsjagden haben den Mythos James Bond geprägt. Beste Gelegenheit, der Faszination des Leinwandhelden näherzukommen, bietet 007 ELEMENTS in Sölden.

Die Erlebniswelt mit vielen interaktiven Stationen ist eine Hommage an den Bond-Streifen SPECTRE und jene Szenen, die in Sölden gedreht wurden. Im Jahr 2015 diente die alpine Landschaft rund um den 3.048 m hohen Gaislachkogl als Drehort für den 24. Teil der Reihe. 2018 kehrte Bond in Form der weltweit einzigartigen cineastischen Installation nach Sölden zurück. Und diese ist nicht nur für ultimative Bond-Fans ein echtes Must-Visit.