„Einer meiner Nordsterne“: Stars trauern um Sinéad O'Connor

Am gestrigen 26. Juli verstarb die irische Sängerin Sinéad O'Connor im Alter von nur 56 Jahren. Fans rund um den Globus bekunden ihre Trauer und auch ihre Musikkollegen und -kolleginnen gedenken der Sängerin.

Ihre einzigartige Stimme und Lieder wie "Nothing Compares 2 U" machten Sinéad O'Connor berühmt. Aufsehen erregte sie auch mit ihrem politischen Aktivismus und ihrem Einsatz für marginalisierte Gruppen. So trat sie etwa bei der Gay Pride 1988 in London auf, kurz nachdem in Großbritannien ein Gesetz erlassen wurde, das die "Förderung der Homosexualität" verbot. Außerdem sprach sie sich in der Sendung Saturday Night Live offen gegen die katholische Kirche aus und zerriss ein Bild von Papst Johannes Paul II., um auf den Missbrauch in der Kirche aufmerksam zu machen. Nun ist die erst 56-jährige Irin verstorben und die Welt trauert.

"Kann das sein? So, so traurig, das zu hören. Gott segne dich, Sinéad", schreibt etwa Queen-Gitarrist Brian May auf seinem Instagram-Kanal unter einem Video von O'Connor. Der englische Sänger Yungblud zeigt sich "schockiert und untröstlich". "Eine echte Aktivistin", schreibt er unter O'Connors Song "Drink Before The War" auf seinem Instagram-Kanal.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Die irische Rapperin Denise Chaila teilte einen persönlichen Nachruf: "Ich weiß nicht, ob ich es jemals laut ausgesprochen habe, aber Sinéad war einer meiner Nordsterne. Sie hat mir gezeigt, dass Musik Befreiung bedeutet. Ruhm ist ein vergifteter Kelch. Überzeugung kann dich genauso in Schwierigkeiten bringen wie sie dich befreit. Es ist niemals ein Fehler, im Streben nach Freiheit Gunst oder Anerkennung zu verlieren. (...) Shuhada' Sadaquat, ich wünschte, wir hätten dich zu Lebzeiten so sehr geehrt, wie wir dein Fehlen betrauern werden. Ich wünschte, wir hätten als Nation schneller gelernt, dem Respekt zu zollen, was wir nicht verstanden haben. Mögen alle, die sie liebten, wissen, dass sie nicht allein trauern."

Sängerin Pink honorierte O'Connor, die in späteren Jahren zum Islam konvertierte und ihren Namen zu Shuhada' Sadaquat änderte, am Mittwochabend bei ihrem Konzert, indem sie eine Coverversion des Hits "Nothing Compares 2 U" sang. Der irische Sänger Hozier ehrte seine Landsfrau auf dieselbe Weise bei seinem Konzert in Belfast. "Ich gehe als Künstler auf den Straßen, die sie geebnet hat", sagt er.

Sinéad O'Connor, später Shuhada' Sadaquat, bei einem Auftritt in San Francisco. © IMAGO/ZUMA Wire

Schauspielerin Jamie Lee Curtis berichtet in einem emotionalen Instagram-Post von einem besonderen Erlebnis: "Ich habe Sinéad einmal Acappella in einer leeren Kapelle in Irland singen gehört. Es war im Bau im Privathaus unseres Wirts. Es war eines der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört habe. Wir haben uns dann zusammen Eminem auf einem Festival angeschaut." Curtis fährt fort: "Ich liebte sie. Ihre Musik. Ihr Leben." Weiters nennt sie O'Connor eine Kriegerin und Rebellin und appelliert an ihre FollowerInnen, sich O'Connors Dokumentation "Nothing Compares" anzuschauen. "Brilliant. Herzzerreißend. Ruhe gut. Ruhe in Macht. Ruhe in Frieden", schreibt sie.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Die berührenden Worte von Fans, Freunden und KollegInnen zeigen, wie sehr Sinéad O'Connor geschätzt wurde und wird, sowohl für ihre Kunst, als auch für ihren politischen Einsatz und ihren starken Charakter.

🔗 Mehr zum Thema: