Filmhits im Doppelpack: „Barbenheimer“ sorgt für volle Kinosäle in Tirol

Der gemeinsame Filmstart der beiden Kinohits „Barbie“ und „Oppenheimer“ zieht Filmfans in Österreichs Kinos. Vor allem Tirols Kinobetreiber sind erfreut über die hohe Zahl an Besuchern.

Innsbruck – Seit dem Start der beiden Filme am vergangenen Donnerstag strömen mehr als 260.000 Österreicherinnen und Österreicher in die Kinos. Allein in Tirol zog es tausende Besucherinnen und Besucher in die Kinosäle, um an den neuen Filmhits teilhaben zu können.