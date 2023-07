Baumaschine und Linienbus auf Arzler Straße in Innsbruck kollidiert

Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag endete die Strecke der Buslinie A nicht bei den Allerheiligenhöfen, sondern im Kreuzungsbereich der Arzlerstraße und des Schusterbergwegs. Eine Baumaschine krachte dort aus bislang ungeklärter Ursache seitlich gegen den Linienbus.

Die Scheiben der mittleren Ein- und Ausstiegstür wurden dabei völlig zerstört. Ersten Informationen zufolge prallte der Bus in weiterer Folge frontal gegen einen Stromkasten am Straßenrand. Der Bus kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte damit die Straße in beide Fahrtrichtungen. Ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)