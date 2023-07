Gegen Betonmauer katapultiert: Schwerer Auffahr-Unfall auf der A12 bei Silz

Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet Silz, als eine Pkw-Lenkerin wegen einer Baustelle die Geschwindigkeit verringerte. Der Klein-Lkw konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit Wucht in ihr Heck.

Silz – Es war ein Auffahr-Unfall mit extremen Blechschaden, der glücklicherweise mit leichten Verletzungen für die beteiligten Personen ausging. Ereignet hatte sich der Unfall am Donnerstag gegen 06.40 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Silz.

Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr in westliche Richtung und bremste vor einer Baustelle mit einem Tempolimit von 60km/h ab. Der Fahrer des Klein-Lkw hinter ihr, ein 36-jähriger Österreicher, schaffte es nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen. Er krachte in das Heck der Autofahrerin.

Durch die Wucht wurde ihr Auto über den Pannenstreifen in die Böschung geschoben und dann gegen eine Betonmauer katapultiert. Dabei überschlug sich das Auto und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen. Beide Lenker erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)