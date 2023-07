Betrügerin am Telefon: Deutsche in Kitzbühel verlor vierstellige Summe

Kitzbühel – Betrüger erfinden immer neue Maschen, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Bei einer Deutschen in Kitzbühel war es ein angeblicher Lottogewinn. Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr erhielt die 56-jährige einen Anruf einer Frau, die ihr mitteilte, dass sie in der Lotterie gewonnen habe.