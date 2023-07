Pride Parade, Open Air Kino und Jesus Christ Superstar: Das ist am Wochenende los in Tirol

Musik-, Natur- aber auch Kunstliebhaber können sich an diesem Wochenende erfreuen. Hoch hinauf geht es in die Berge, um gemeinsam zu grillen, zu wandern oder auch die Disco zu besuchen. In Theaterstücken und Musicals können Künstler ihre Schauspielkünste unter Beweis stellen. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (28. Juli)

➤ Ausstellung "Sauerbruch Hutton: open box" in Innsbruck: Für Architekturbegeisterte gibt es am Freitag die Möglichkeit, einen Einblick in die vergangenen 30 Jahre zu gewinnen und näheres zu dem entstandenen Werk des in Berlin beheimateten Büros für internationale Tätigkeiten zu erfahren. Weiteres dazu HIER.

➤ "Adieu, Herr Minister" – Theater in Innsbruck: Diese im Innsbrucker Kellertheater stattfindende Komödie handelt von einem korrupten Politiker, der seinen Selbstmord plant. Bevor er allerdings abdanken will, möchte er eine letzte Nacht mit einer leichten Damen vom Escort-Service verbringen. Doch eine Lady von den städtischen Gaswerken stört seinen Abend und plötzlich stehen zwei Frauen vor seinem Zuhause, was sein Leben ordentlich verwirbelt. Mehr dazu HIER.

Das Stück "Adieu, Herr Minister" im Innsbrucker Kellertheater. © Gabriele Griessenboeck

➤ Ayurveda Mountain Morning - Yoga & Frühstück in Fulpmes: Ein ganz besonderes Event bietet die Schlick 2000 diesen Freitag an. Auf 2000 Meter Höhe kann mit einem ausgleichenden Yoga in den Tag gestartet und anschließend ein köstliches Frühstück in traumhafter Morgenstimmung im Panorama Restaurant Kreuzjoch genossen werden. Weiteres dazu findet sich HIER.

➤ Führung in Innsbruck - Wie wird eine Geige gebaut?: In diesem Workshop wird Claudia Unterkofler nicht nur über die Schulter geguckt, sondern auch selbst mit Hobel und Stemmeisen angepackt. Alles zur Auswahl des Holzes, verschiedenen Lackierungen, sowie der Gestaltung des Halses oder auch der Schnecke einer Geige können in dieser Führung in Erfahrung gebracht werden. Weiters dazu HIER.

📅 FREITAG & SAMSTAG (28. bis 29. Juli)

📽️ Video | Alexander Eder

➤ MitEinand Festival in Kufstein: In Radfeld können dieses Wochenende zwei Musikrichtungen in einem Fest erlebt werden. Am Freitag gibt es Classic Rock, der Samstag zeichnet sich mit einer Star Nacht aus. Rockbands wie Sainted Sinners, welche die Bühne mit ihrem Heavy Rock beleben oder auch Stormwave, die nach über 30 Jahren ihr Comeback feiern werden mit dabei sein. Aber auch Stars wie Alexander Eder, die ihren Erfolg durch Shows wie The Voice of Germany erlangt haben, werden ihre Top Songs zum Besten geben. Weitere Infos für Freitag HIER und Samstag HIER.

➤ 31 GRAD - Sommerausstellung 2023 in Innsbruck: Der Schwerpunkt dieser Sommerschau liegt auf der zeitgenössischen Malerei und Grafik sowie auf der Präsentation von Gruppenausstellungen diverser Künstler aus aller Welt. Mit Patric Sandri ist beispielsweise die Schweiz und mit Nunzio De Martino Italien vertreten. Aus Österreich sind erstmals die Arbeiten des heimischen Künstlerpaares Elisabeth und Albin Schutting zu sehen. Weiteres HIER.

Viele Künstler aus aller Welt sind mit dabei bei der 31 Grad Sommerausstellung 2023. © Veranstalter Galerie Mathias Mayr

📅 FREITAG bis SONNTAG (28. bis 30. Juli)

➤ Ausstellung: Evelin Juen - "Rahasia" in Landeck: In dieser Ausstellung werden nicht nur Zeichnungen und die Photographie von Evelin Juen begutachtet, sondern auch einigen Geheimnissen (Rahasia bedeutet „Geheimnis“ auf Indonesisch) auf die Spur gegangen. Und Geheimnisse beinhalten die Werke allemal. Weitere Details HIER.

➤ Museum, Theater & Kino unter Sternen - Kultursommer im Zeughaus Innsbruck: Auf Bühne sowie Leinwand spielen sich diesen Sommer Kulturkünste für jeden Geschmack ab. Dieses Wochenende heißt es: Zeit für Open Air Kino. Weitere Infos HIER.

➤ OperettenSommer in Kufstein - Jesus Christ Superstar: Dieses Musical handelt von Jesus und den Ereignissen, die sich in den letzten sieben Tagen seines Lebens abspielten. Zuseher können sich auf großartige Melodien und Hits wie "Heaven on their minds", "Whats the Buzz?" oder "Everything's alright" freuen. Näheres dazu HIER.

Der Operettensommer in Kufstein mit dem Musical Jesus Christ Superstar © Hrdina

📅 SAMSTAG (29. Juli)

➤ Pride Parade in Innsbruck: Die zweitlängste Parade Österreichs findet am Samstag quer durch die Stadt Innsbruck statt. Für Stimmung unter den erwarteten 5000 BesucherInnen wird das „Street Noise Orchestra" mit ihrem Liveauftritt sorgen. Eingeladen ist jeder, der ein Zeichen der Toleranz und Solidarität setzen will und und gerne an dem bunten und fröhlichen Fest der LGBTQ+-Gemeinschaft teilnehmen möchte. Weiteres zur Pride Parade HIER.

Pride Parade durch die Stadt Innsbruck © Thomas Boehm / TT

➤ Hall in Tirol - Soundkillaz Open Air: Grooven, Tanzen und Spaß haben ist diesen Samstag am lässigen Mittelalter-Dancefloor unter freiem Himmel im Rathaus-Innenhof angesagt. Näheres dazu HIER.

➤ Outdoor Schaumparty XXL in Innsbruck: Am Freigelände der Music Hall in Innsbruck findet heuer nach 2 Jahren wieder die Schaumparty XXL statt. Mega Schaumkanonen, GoGos und ein fulminantes Line Up sind in den Startlöchern und warten auf ihren Einsatz. Infos zu den Tickets HIER.

➤ 43. Int. Horn Radrennen in Kitzbühel: Auch heuer hat der Sportverein Kitzsport wieder sein Bestes gegeben, um begeisterten Radsportlern dieses Rennen zu ermöglichen. Die Strecke ist 7,2 Kilometer und 865 Höhenmeter lang und mit einer Steigung von bis zu 22,3% sehr steil. Weiteres dazu HIER.

➤ Bergdisco in Tulfes: Gemeinsam mit dem Alpengasthof Halsmarter veranstalten die Tulfer Jungbauern eine Bergdisco am Glungezer. Mit dabei sind DJ Spicy und Dave Defender, welche für ordentliche Stimmung sorgen. Weiteres dazu HIER.

Gemeinsam mit Freunden feiern gehen in der Bergdisco in Tulfes. © Veranstalter

➤ Pavillonkonzert in Ainet: Am Samstag lädt die Musikkapelle Ainet um 20 Uhr zum Konzert im Pavillon (bei Schlechtwetter im Gemeindesaal). Die Veranstaltung steht nicht nur für das Ende der Konzertsaison, sondern auch für den letzten Einsatz von Norbert Oberhauser als Kapellmeister. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber erbeten. Infos finden sich HIER.

➤ „Niederthaier Sommernachtstraum“: Am Samstag wird es gemütlich. Mit dem Motto „Volksmusi­k trifft auf Gedanken und Impulse ums Herz“ findet ab 19.30 Uhr im Widumgarten der „Niederthaier Sommernachtstraum“ statt. Volksmusikanten, aber auch Bischof Hermann Glettler und LH a. D. Günther Platter sind mit dabei. Es wird empfohlen, sich Sitzkissen und Decken mitzunehmen, für Getränke sorgt der Trachtenverein Niederthai. Weiteres dazu HIER.

➤ TT-Café Frühstückstour 2023 in Imst: Am Samstag findet die TT-Café Frühstückstour am Oberen Sparkassenplatz in Imst statt. Spannende Interviews, gute Musik und ein leckeres Frühstück werden für Stimmung sorgen. Infos zu den weitere Frühstückstouren HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (29. bis 30. Juli)

➤ Generali Open in Kitzbühel: Ab 27. Juli findet heuer das größte Sandplatzturnier in Österreich statt. Mit dabei sind viele Topspieler, die nur darauf warten, ihr Können unter Beweis stellen zu dürfen. Infos zu den Tickets HIER.

📅 SONNTAG (30. Juli)

➤ Nordkette Entdeckertour: Von der Hafelekarspitze führt der Weg über den Goetheweg auf die Pfeishütte. Wundervolle Landschaft und ein toller Ausblick werden auf dieser Wanderung erwartet – mit etwas Glück können sogar Steinböcke, Gämse oder auch Schneehühner beobachtet werden. Näheres dazu HIER.

Traumhaft schöne Landschaft rund um die Pfeishütte.

➤ Tolerance Poster Show in Innsbruck: Zu sehen war diese Show bereits in 153 Städten in 40 Ländern - nun ist sie auch in Innsbruck. Der bosnische Künstler Mirko Ilic lädt dazu ein, seine Sammlung von mittlerweile 200 Plakaten internationaler Designgrößen zu bestaunen. Das Thema: Wie kann Toleranz interpretiert und dargestellt werden? Detaillierte Informationen finden sich HIER.