Baustellen-Unfall in Seefeld: Arbeiter stürzte aus dritten Stock auf Garagendach

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Seefeld. Holzlatten sollten auf das Dach eines Hauses gehoben werden. Die Ladung stürzte vom Kran und erfasste dabei den 37-jährigen Bauarbeiter.

Seefeld – Ein 37-jähriger slowakischer Arbeiter wurde am Donnerstag mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 37-Jährige wurde gegen 14.30 während seiner Arbeit auf einem Balkon im dritten Stock, von einem herunterfallenden Paket mit Holzlatten getroffen. Das Paket sollte mit einem Kran auf das Dach des Hauses gehoben werden, dabei dürfte sich die Last unerwartet gedreht und den Mann erfasst haben.