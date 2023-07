Pkw-Kollision in Inzing: Beide Lenker sowie Mitfahrer kamen verletzt in Innsbrucker Klinik

Am Donnerstag gegen 17 Uhr stießen auf der Völser Straße in Inzing zwei Autos zusammen. Beide Lenker sowie zwei Mitfahrende wurden mit Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Inzing – Laut Polizeibericht kam es am Donnerstag zu der Kollision, als ein 26-jähriger Österreicher mit seinem Auto aus einer Nebenstraße in die Völser Straße einbog und in den Wagen einer 33-jährige Autofahrerin fuhr, die dort in Richtung Zirl unterwegs war.