Argentinien holt gegen Südafrika nach 0:2-Rückstand 2:2

Argentiniens Fußballerinnen haben am Freitag bei der WM am zweiten Spieltag der Gruppe G gegen Südafrika nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erreicht. In Dunedin in Neuseeland trafen Linda Motlhalo (30.) und Thembi Kgatlana (66.) für die Afrikanerinnen, Sophia Braun (74.) und Romina Núñez (79.) sorgten für den Ausgleich. Die Parallel-Partie zwischen Italien und Schweden ist für Samstag (9.30 Uhr, live ORF 1) angesetzt.