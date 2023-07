England nach 1:0 gegen Dänemark knapp am WM-Achtelfinale

Englands Fußball-Nationalteam der Frauen hat auch in seinem zweiten Gruppe-D-Spiel der WM nicht voll überzeugt, aber nach einem weiteren 1:0-Sieg sechs Punkte auf dem Konto. Die Europameisterinnen gewannen am Freitag in Sydney gegen Dänemark durch ein frühes Tor von Lauren James (6.) und standen vor dem Match China gegen Haiti (13.00 Uhr, live ORF 1) vor dem Einzug ins Achtelfinale. In einem Gruppe-G-Match hatten sich davor Argentinien und Südafrika 2:2 (0:1) getrennt.