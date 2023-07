Neue Schule für 80 Kinder im Oberen Aruntal in Nepal

Reutte, Namase – Die drei Außerfernerinnen Ulrike Jäger, Hannelore Gnadlinger und Paula Müller engagieren sich seit Jahren in Nepal. Mit Spendengeldern ist es ihnen gelungen, in den entlegensten Gebieten des Himalayastaates Infrastruktur aufzubauen.

Nun kann die Initiative „Schulkinder Nepal“ von einem weiteren Meilenstein berichten. In Zusammenarbeit mit der Innsbrucker Hilfsinitiative „Dagu Himalaya“ konnte der Rohbau für eine Schule in Namase, einer Siedlung im Oberen Aruntal an der Grenze zu Tibet, fertig gestellt werden. „Vorher war das eine Baracke. Jetzt haben wir mit Zement gemauert und das Gebäude hat auch ein ordentliches Dach bekommen“, erzählt Jäger. Sie war noch im April selbst in Nepal. „Für eine Stippvisite in Namase hat die Zeit aber nicht ausgereicht. Dafür ist das Gebiet viel zu entlegen“, erzählt Jäger.