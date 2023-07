Umsatz gesteigert: Der Run auf die Egger-Spanplatten

„Wir konnten unseren Umsatz aber trotzdem um 5,1 Prozent auf 4,45 Milliarden Euro steigern. Allerdings kommt das von den Preissteigerungen“, erklärt Leissing. Aber es konnten nicht alle Kosten an die Kunden weitergegeben werden, was sich auch in einem satten Rückgang im Ergebnis niederschlägt: Der operative Gewinn (EBITDA) sank um 31,3 Prozent auf 602,5 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 45,9 Prozent. Damit pendelt sich das Ergebnis nach der außergewöhnlich hohen Nachfrage während der Pandemie auf einem langfristig nachhaltigen Level ein, heißt es seitens der Firmenleitung. Leissing: „Das war ein Boom, den wir nie wieder erwarten können.“

Die Marktlage habe sich völlig anders dargestellt als in den Vorjahren, bekräftigt Michael Egger jun., Leiter von Vertrieb und Marketing: „Auswirkungen auf die Nachfrage ergeben sich durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und den Rückgang der Baugenehmigungen.“ So erwirtschafteten die Produkte für den Möbel- und Innenausbau im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Plus von 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei den Bauprodukten sank der unkonsolidierte Umsatz aber um 18,7 Prozent. „Das operative Geschäft macht uns nicht euphorisch. Unser größter Markt, Deutschland, befindet sich seit drei Quartalen in einer Rezession“, ergänzt Leissing. Hinzu kommen unter anderem Herausforderungen durch die Währungsentwicklung in Argentinien. An den beiden Werken in Russland will die Firma Egger festhalten. Die Situation sei stabil. „Wir produzieren mit 1200 Mitarbeitern in Russland für Russland. Wesentlich ist die Einhaltung der Sanktionen, die wir auch unterstützen“, erklärt Leissing.