Erste Stahlträger der neuen Brücke eingehoben: Präzisionsarbeit über dem Lech

Elmen – Die Bauarbeiten für die neue Klimmbrücke in Elmen schreiten voran. Was für Schaulustige spektakulär aussieht, ist für die Arbeiter Präzisionsarbeit. Schließlich gilt es, die tonnenschweren Stahlbauteile mittels Schwerlastkran punktgenau zu positionieren und anschließend zu montieren. Im Juni 2022 musste die Holzbrücke gesperrt werden, ein Balken des Tragwerks war morsch geworden und hatte nachgegeben. Die Brücke drohte in den Lech abzustürzen. Der Weiler Klimm mit fünf Häusern und einem Hotel ist seither über eine Behelfsbrücke erreichbar.