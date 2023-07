Ende gut, alles GGUT am Horn und am Arlberg

Innsbruck – Am Wochenende dürfen sich die Ausdauersportler in Tirol auf viele Herausforderungen einstellen.

Arlberg Giro: Das Dutzend ist voll, die 12. Auflage verspricht Radsport der besonderen Art. Während das Kriterium über 30 Runden morgen (ab 18 Uhr/TT.com-Livestream) durch den Ortskern und die Gassen von St. Anton den Auftakt bildet, heißt es für die 1500 Radbegeisterten am Sonntag früh aufstehen. Denn erstmals fällt bereits um fünf Uhr vor dem Gemeindeamt der Startschuss zum 12. Arlberg Giro über 150 Kilometer und 2500 Höhenmeter – von St. Anton über Arlberg, Montafon, Silvretta, Paznaun und Stanzertal zurück nach St. Anton.

Grund ist die Umleitung des Autoverkehrs über den Arlbergpass wegen der langfristigen Sperre des Arlberg-Straßentunnels. Der Verkehr macht für das Radspektakel daher eine Zwangspause. Von 4.45 bis 6.15 Uhr ist die Strecke St. Anton Ost über den Arlbergpass/St. Christoph für den Verkehr gesperrt. In der Folge gilt auf der weiteren Strecke die Straßenverkehrsordnung. Ebenfalls gesperrt ist der Radweg Stanzertal von Schnann bis nach St. Anton am Arlberg von 8 bis 14 Uhr. Die ersten Teilnehmer werden gegen 9 Uhr wieder das Ziel in St. Anton erreichen, der letzte Radler muss bis spätestens 11 Uhr auf der Bielerhöhe (2000 Meter) – und bis spätestens 14 Uhr im Ziel sein.