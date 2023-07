Der Weg nach oben führt über ein bissiges Wolfsrudel

Innsbruck – Für gewöhnlich will der Absteiger aus der Bundesliga auf dem schnellsten Weg zurück nach oben. Das ist auch bei der SV Ried nicht anders. Trotzdem hält sich der Trainer der Wikinger, Maximilian Senft, mit großen Ansagen zurück, wenn er betont: „Wir wollen oben mitspielen und auf der Lauer sein.“ Und das hat einen triftigen Grund. Denn seit 1996 schaffte genau ein Absteiger (der FC Linz) die sofortige Rückkehr. „Man hat es bei vielen Absteigern gesehen, dass das Jahr danach nicht einfach wird“, betont Senft, der mit Keeper Jonas Wendlinger (wohl Nummer zwei hinter Andreas Leitner) einen Tiroler in seinen Reihen weiß.

Ein Lied vom Fluch der Absteiger kann auch der Innsbrucker Raphael Gallé singen, der mit der Admira gerade noch den Absturz in die Regionalliga verhindern konnte. Auch die Südstädter halten sich mit Aufstiegsambitionen zurück. Ebenso wie die Vienna, ein weiterer Traditionsclub, der mit Neo-Sportdirektor Andi Ivanschitz langfristig nach oben will.

Kleinere Brötchen backen indes weitere Tiroler im Profi-Unterbau: Mohammad Sadeqi (wechselte einst über Roppen und Wacker nach Salzburg) und Moritz Neumann hoffen auf möglichst viel Spielzeit beim FC Liefering. Der in Osttirol aufgewachsene Michael John Lema will mit Leoben unter dem ehemaligen Kult-Stürmer Carsten Jancker die Klasse halten. Florian Kopp und Joshua Steiger sind beim neuen Talenteschuppen der Wiener Austria, dem SV Stripfing, gefordert. Alex Joppich begrüßt bei Horn mit Alexander Weigand (kam aus Karlsruhe) und Kilian Bauernfeind (aus Wattens) zwei Tiroler Landsmänner. Bei Sturm II stehen Keeper Elias Lorenz – zuletzt gar von Ralf Rangnick zum Teamlehrgang der Perspektivspieler eingeladen – und Tizian-Valentino Scharmer (zuletzt Ried) im Kader. Und in Vorarlberg hoffen Lukas Parger und Murat Satin (beide Aufsteiger Bregenz) so wie Felix Mandl (Dornbirn) auf eine erfolgreiche Saison. (t.w.)