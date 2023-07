Sattelzug wies bei Kontrolle in Radfeld zahlreiche Mängel auf

Der Transport war um 3800 Kilogramm überladen, die Last falsch verteilt und die Reifen am Sattelanhänger waren beschädigt.

Radfeld – Ein polnisches Sattelzugfahrzeug, das mit einem Radlader samt dazugehöriger Ladeschaufel beladen war, wurde am Donnerstag in Radfeld einer technischen Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Mängel festgestellt. So konnte der 46-jährige Fahrer keinen Bescheid für Sondertransporte vorweisen, der Transport war um 3800 Kilogramm überladen und wies eine Überbreite und eine Überhöhe auf. Reifen am Sattelanhänger waren beschädigt, die Last war falsch verteilt und die Ladungssicherung wies ebenfalls Mängel auf. Zusätzlich gab es zahlreiche Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten, teilte die Polizei mit.