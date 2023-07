Hörspielfiguren Bibi und Tina werden jetzt Podcasterinnen

Berlin – Die Hörspielfiguren Bibi und Tina sind jetzt auch Podcasterinnen. In der Reihe „BFF" – das steht für „Best Friends Forever" – sprechen die Kinderheldinnen über Themen wie „Verliebtsein, Eifersucht und Gefühle, aber auch Berufe, Reisen und Umweltschutz". Start ist am Freitag gewesen, wie die Berliner Produktionsfirma Kiddinx mitteilte. Die Macher sprechen von einem „podcast-ähnlichen Audio-Format". Die Stimmen gehören den Sprecherinnen Susanna Bonaséwicz und Dorette Hugo aus den klassischen „Bibi und Tina"-Hörspielen. Passend zum Tag der Freundschaft am 30. Juli gehe es im ersten Talk unter anderem ums Befreundetsein.