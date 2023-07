Wechsel nach Saudi-Arabien fix: Jaissle wird Al-Ahly-Coach

Ah-Ahly gab die Verpflichtung via Social Media bekannt. Österreichs Meister verliert nach Sportdirektor Freund auch den Erfolgstrainer.

Salzburg - Fußball-Meister Salzburg verliert nach seinem Sportdirektor auch den Trainer. Der zweimalige Meistercoach Matthias Jaissle folgt dem Lockruf des Geldes und wechselt zu Al-Ahly. Das bestätigte der Club aus Saudi-Arabien am Freitagabend via Social Media. Bereits einige Stunden zuvor hatte die Salzburger Führung einen Tag vor dem Meisterschaftsstart einen drastischen Schritt unternommen und den Erfolgscoach der vergangenen beiden Jahre dienstfrei gestellt.

An Jaissles Stelle werden die Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser am Samstag beim Meisterschaftsstart in Altach auf der Bank sitzen. Salzburg verliert damit einen weiteren führenden Kopf der vergangenen Erfolgsjahre. Sportdirektor Christoph Freund wird ab September für den FC Bayern München arbeiten. Als möglicher Jaissle-Erbe wird medial der Salzburger Gerhard Struber gehandelt, der im Mai von den New York Red Bulls entlassen wurde.

Jaissle stieg im Juni 2021 vom Liefering- zum Salzburg-Coach auf. Als Nachfolger des US-Amerikaners Jesse Marsch verlieh der frühere Verteidiger dem Salzburg-Fußball eine seriösere Note in Sachen Spielanlage. Was durchaus zulasten der Attraktivität ging, resultierte in respektablen Vorstellungen in der Champions League (Gruppendritter, Achtelfinalteilnahme) und insgesamt nur drei Niederlagen (2x Sturm, Klagenfurt) in der Meisterschaft. In 92 Pflichtspielen unter Jaissle holten die Salzburger im Schnitt 2,28 Punkte.

Jaissle hatte sich am Tag vor seiner Freistellung noch ähnlich geäußert. "In der Tat ist es so, und das ist für uns fast normal, dass wir zum Saisonstart noch nicht bei 100 Prozent sind", meinte der zweifache Meistertrainer. "Aufgrund der Tatsache, dass die Nationalspieler sehr spät eingestiegen sind und wir immer noch eine sehr lange Verletztenliste haben, wird das noch dauern."

Wird Struber Nachfolger?

Mit Jaissles Absprung würde ein vom Club eigentlich fest eingeplantes Novum ausfallen: Der Deutsche wäre der erste Salzburg-Trainer in der Bullen-Ära (seit 2005), der den Ligakrösus in drei Bundesliga-Saisonen betreut. Beruhigen wird die Salzburg-Führung, dass der Club neuerlich fix für die erst im September beginnende Champions League qualifiziert ist.

