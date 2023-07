Benkos Immobilienfirma Signa Prime mit Milliarden-Abwertung

Wien – Die Immobilien des Tiroler Investors René Benko haben stark an Wert verloren. Die Immobiliengesellschaft Signa Prime, das Flaggschiff der Signa-Gruppe, hat ihr Portfolio im vergangenen Jahr um rund 1 Mrd. Euro abwerten müssen, berichtet das deutsche Handelsblatt (Freitagsausgabe). Diesem Verlust stehen demnach aber stille Reserven aus langfristigen Zinsbindungen in Höhe von über 1 Mrd. Euro gegenüber. Damit weist die Gesellschaft bereinigt daher trotzdem einen Gewinn aus.

Grund dafür seien stille Reserven, die mit mehr als 1 Mrd. Euro bewertet werden. Denn ein Großteil der Top-Immobilien des Portfolios sei, so Insider, mit einer Zinsbindung von 18 Jahren finanziert und daher von den aktuellen Zinserhöhungen nicht betroffen. Dazu sollen etwa die Luxuskaufhäuser KaDeWe in Berlin, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München sowie das Park-Hyatt-Hotel in Wien gehören. Auch das Goldene Quartier, ein Geschäftsviertel in der Wiener Innenstadt, soll zu diesen langfristig finanzierten Immobilien zählen.