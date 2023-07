Bohemian Rhapsody, La La Land und Dirty Dancing: ORF setzt auf "Soundtrack deines Sommers"

Von Udo Jürgens über Lady Gaga bis Queen: „Der Soundtrack meines Sommers“ heißt die Filmleiste, die ab morgen im Hauptabendprogramm für musikalische Unterhaltung sorgen wird. An den kommenden Wochenenden zeigt der ORF eine Vielzahl an Musikfilmen – alte Klassiker genauso wie moderne Kinohits.

Da kommen Sommergefühle auf: An den nächsten Wochenenden stehen einige der schönsten Musikfilme auf dem TV-Programm. Die Auswahl ist groß, fast jedes Filmgenre und jedes Jahrzehnt sind vertreten.

Rocketman, A Star Is Born & The High Note

Den Anfang macht am Samstagabend der Blockbuster „Rocketman“, der die unglaubliche Geschichte von Elton John erzählt. Zu Beginn des Films heißt er noch Reginald Dwight und erlebt eine schwere Kindheit. Sein Aufstieg zum Ruhm ist geprägt von Leid und Verrat, aber auch von beispiellosen Höhenflügen und Erfolgen. Taron Egarton glänzt - wortwörtlich - als der exzentrische Ausnahmekünstler, Bryce Dallas Howard als dessen kaltherzige Mutter.

Gleich im Anschluss läuft „A Star Is Born“ mit Lady Gaga in der Hauptrolle. Passend, schließlich sind Elton John und Lady Gaga gut befreundet. Im Gegensatz zu Rocketman ist die Handlung dieses Films fiktiv, aber nicht weniger emotional. Die Taschentücher sollten am Couchtisch bereit liegen! Die Geschichte von der Sängerin Ally, die sich in den berühmten Musiker Jackson verliebt, wurde zwar schon mehrmals verfilmt, doch der Soundtrack hebt diese Version aus dem Jahr 2018 von ihren Vorgängern ab.

Zu den Musiknummern, die für den Film komponiert wurden, gehören der oscarpremierte Ohrwurm „Shallow“ sowie die beiden Balladen „Always Remember Us This Way“ und „I’ll Never Love Again“.

Zum Schluss lässt "The High Note" den Abend ausklingen. In dem Film begeistert Tracee Ellis Ross als Musikdiva Grace Davis mit stimmgewaltigen Performances.

Pretty Woman & Bodyguard

Nostalgie kommt am darauffolgenden Samstag auf, wenn sich Julia Roberts und Richard Gere in „Pretty Woman“ ineinander verlieben. In diesem Film spielt die Musik zwar eine weniger prominente Rolle, dafür ist danach Whitney Houstons Power-Stimme in "Bodyguard" zu hören. "I Will Always Love You", der Titelsong dieses Filmklassikers aus den frühen Neunzigern, gehört zu den größten Hits überhaupt. Auch dreißig Jahre nach dem Kinostart überzeugt der Thriller mit Spannung, Romantik und musikalischen Gänsehautmomenten.

Dirty Dancing, Grease & Cats

Am Samstag, dem 19. August, kann man wieder einmal dabei zuschauen, wie "Baby" im Ferienresort die Zeit ihres Lebens hat. "Dirty Dancing" verzaubert das Publikum seit Jahrzehnten mit seinen Tanznummern.

Knapp zehn Jahre vor dem Kinostart von "Dirty Dancing" ließ "Grease" die Herzen der Musik- und Tanzfans höher schlagen. Auch diesen Klassiker mit seinen eingängigen Hits zeigt der ORF und zwar direkt im Anschluss an "Dirty Dancing".

Damit ist der musikalische Abend aber noch nicht vorbei: Die Musicalverfilmung "Cats" aus dem Jahr 2019 ist ebenfalls zu sehen. Der kommerzielle Erfolg und die positiven Kritiken blieben trotz der Starbesetzung mit Jennifer Hudson, Taylor Swift und Dame Judi Dench aus, aber Songs wie "Memory" wecken ähnlich nostalgische Gefühle wie "Dirty Dancing" und "Grease".

Ich war noch niemals in New York & La La Land

Für österreichische Repräsentation sorgt der Film "Ich war noch niemals in New York", der auf dem gleichnamigen Musical basiert. Gute Laune ist bei den beliebten Songs von Udo Jürgens und der witzigen Handlung des Films garantiert.

Auf die Musicalkomödie folgt der Kinohit "La La Land" aus dem Jahr 2016. Der Status als Oscargewinner war zwar von kurzer Dauer, die Popularität des Films hält jedoch seit Jahren an. Emma Stone und Ryan Gosling, aktuell als Ken in den Kinos zu sehen, begeistern mit ihrer Chemie und schwingen eindrucksvoll das Tanzbein. In bunten Kostümen fegen sie durch die Beverly Hills und drücken mit dem einen oder anderen Lied auch auf die Tränendrüse. Für ihre Performance wurde Stone - im Gegensatz zu dem Film selbst - mit dem Oscar ausgezeichnet.

Bohemian Rhapsody & Yesterday

Das fulminante Finale des Musicalsommers bilden die Blockbuster "Bohemian Rhapsody" und "Yesterday". Ersterer erzählt die Geschichte der legendären Band Queen. Rami Malek brilliert als Freddie Mercury, Ben Hardy als Roger Taylor, Gwilym Lee als Brian May und Joe Mazzello als John "Deaky" Deacon.

Weder der Humor, noch das Drama kommen in diesem Film zu kurz und auch den musikalischen Meisterleistungen von Queen wird gebührend Tribut gezollt. Von den Anfängen der Band bis zu der Live Aid-Performance, die in die Musikgeschichte eingegangen ist, wird die ganze außergewöhnliche Karriere der Band gezeigt. Es ist ein Filmerlebnis für Jung und Alt.

Auch auf Beatles-Fans nimmt der ORF Rücksicht. "Yesterday" ist zwar kein Biopic, der Film ist trotzdem gespickt mit den beliebten Hits der Beatles. Allerdings nicht auf die Weise, wie man es vielleicht erwartet. Denn diese Komödie handelt von dem bislang erfolglosen Musiker Jack, der einfach nicht den Durchbruch schafft. Bis plötzlich aufgrund eines weltweiten Stromausfalls die ganze Welt die Beatles vergisst - nur er nicht. Jack nützt seine Chance und verkauft Hits wie "Let It Be" und "Yesterday" als seine eigenen und tatsächlich, der Durchbruch gelingt.

Der Film wartet mit viel Humor, aber auch mit einer genialen Besetzung auf. Himesh Patel und Kate McKinnon bringen Charme und Witz auf den Bildschirm, Ed Sheeran überrascht in einer Nebenrolle, in der er sich selber spielt.

