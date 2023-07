Häftling bei Brand in Justizanstalt Göllersdorf gestorben

Der 44-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Der vom Brand betroffene Bereich wurde evakuiert, zahlreiche Gefangene mussten in Sicherheit gebracht werden.

Göllersdorf – Bei einem Brand am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Justizanstalt Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist ein Insasse gestorben. Der 44-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Medienbericht. Ermittlungen zur Brandursache werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich und einem Sachverständigen des Bundeskriminalamts geführt. Sechs Beamte wurden dem Bericht zufolge ins Spital gebracht.