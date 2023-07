18-jähriger Lenker ohne Führerschein bei Unfall in Tux verletzt

Tux – In der Nacht auf Freitag wurde in Tux ein 18-jähriger Autolenker bei einem Unfall verletzt. Der Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, war gegen 3.30 Uhr aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der Leitschiene kollidiert. In weiterer Folge überschlug sich sein Fahrzeug.