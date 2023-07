Tiroler Landesregierung gibt Wolf in Pfunds zum Abschuss frei

Pfunds – Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag einen weiteren Wolf zum Abschuss freigegeben. Dieser Schritt wurde nach zwei Rissereignissen auf Almen im Gemeindegebiet von Pfunds gesetzt, hieß es in einer Aussendung.

Das Tier konnte im Zuge von DNA-Analysen als Verursacher der Risse identifiziert werden. Es gehört der italienischen Population an. Die Abschussverordnung tritt mit Samstag, 29. Juli 2023, 0 Uhr, in Kraft und gilt für acht Wochen, so das Land.