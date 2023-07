Vor Gemeinderats-Wahl: Neuer Dorfchef von Jerzens wird Johannes Reinstadler

Am 27. August wird in der Gemeinde Jerzens gewählt. Es steht aber bereits fest, dass der 25-jährige Johannes Reinstadler der neue Bürgermeister wird. Er ist der einzige Kandidat für das Amt.

Jerzens – Die Pitztaler Gemeinde Jerzens wird am 27. August zu den Urnen gerufen. Es gilt, den Gemeinderat und den Bürgermeister zu wählen. Doch seit gestern Freitag, 17 Uhr, steht fest: Der 25-jährige bisherige Vizebürgermeister Johannes Reinstadler wird die Geschicke als Dorfchef in die Hand nehmen.

Er war nämlich am gestrigen Stichtag der einzige Bürgermeisterkandidat. Und auch seine Liste, die sich aus Vertretern der bisherigen drei Fraktionen zusammensetzt, sieht sich keiner Konkurrenz gegenüber. Trotz der eingeschränkten Wahlmöglichkeiten wird auf eine entsprechende Wahlbeteiligung gehofft, die die Arbeit des künftigen Gemeinderates auch legitimieren soll.

Wie berichtet, hatte sich der Gemeinderat im Mai aufgelöst. Hintergrund war der gesundheitsbedingte monatelange Ausfall von BM Mathias Plattner, der zugleich auch Gemeindeamtsleiter in Jerzens ist. Ein Angebot des Gemeinderates, er möge das Bürgermeisteramt zurücklegen und oberster Gemeindebeamter bleiben, wurde nicht angenommen. Deshalb sah der Gemeinderat keine andere Möglichkeit, als sich per einstimmigen Beschluss aufzulösen. Die Folge sind nun Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 27. August.