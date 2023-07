8 Fakten zum IKEA-Jubiläum: Seit 80 Jahren wird schwedisch gewohnt

Als am 28. Juli 1943 Ikea gegründet wurde, wusste niemand, welcher Erfolg auf das Einrichtungshaus wartet. 8 Fakten zum 80. Geburtstag.

Vor 80 Jahren, mit gerade einmal 17 Jahren, gründete Ingvar Kamprad (†2018) das Unternehmen Ikea als Versandhandel. Von da an nahm die blau-gelbe Erfolgsgeschichte ihren Lauf, von der Kamprad mehr als alle anderen profitierte. Vom US-Magazin Forbes wurde sein Vermögen auf mehr als 25 Milliarden Euro geschätzt, was ihm Platz vier auf der Liste der reichsten Menschen der Welt einbrachte.

Dabei galt Kamprad selbst als sehr sparsam. Am liebsten soll er auf Flohmärkten shoppen gegangen sein. Aber auch für sein Unternehmen galt: sparen, sparen, sparen. Deshalb wandelte Kamprad den Ikea-Konzern schon 1982 in eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in den Niederlanden um. Die Steuerersparnisse dadurch sind enorm.