Streit wegen Schulden artete in Innnsbruck aus: 56-Jähriger erlitt Gehirnprellung

Innsbruck – Zu einem handfesten Streit kam es am Freitag in Pradl. Ein 32-jähriger und ein 56-jähriger Mann gerieten aneinander. Angeblich wegen Schulden. Der 56-Jährige wurde am Ellbogen verletzt, erlitt zudem eine Gehirnprellung. Der 32-Jährige beschädigte außerdem eine Umhängetasche des Opfers und brach den Türgriff seines Mopedautos ab.