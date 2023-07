Siegesserie von Hausherr Kopp gerissen, Traum geplatzt

Dabei begann der 23-Jährige auf dem Heim-Court mit vielen Zuschauern im Rücken stark, führte 2:0, ehe ein Doppelbreak ins Tiebreak führte, das Ivanovski gewann. Schlussendlich ging auch der zweite Durchgang in ähnlicher Manier an den Mazedonier. „Es war ein Spiel der Nuancen“, analysierte Trainer Hakan Dahlbo. „Dort ein bisschen mehr Mut, anders mal mehr Glück, mehr … So hart es ist: Am Ende zählt das Ergebnis.“ Und die Tatsache, dass mit Kopp der letzte Österreicher aus dem Einzelbewerb ausgeschieden ist. Auch das Doppel geht ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Auf die Tennis-Fans wartet heute (ab 11 Uhr)dennoch ein interessantes Einzel-Halbfinale und Doppel-Endspiel. Kopps nächster Auftritt ist ebenfalls am Samstag in der Qualifikation für den Hauptbewerb des Challenger-Turniers in Lüdenscheid (GER). (r.u.)