Mann erschießt drei Menschen in Bayern: Tatverdächtiger ist Sportschütze

Fünf Menschen sind bei einer Bluttat in der Nähe von Augsburg niedergeschossen worden, drei von ihnen starben. Die Polizei geht von einem Nachbarschaftsstreit aus.

Augsburg – In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg in Bayern hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt. Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei geht von einem Nachbarschaftsstreit aus.

Der 46-Jährige sei Sportschütze. Er besitze mehrere unterschiedliche Waffen und auch eine waffenrechtliche Erlaubnis, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor hatte BR24 berichtet. Bei der Festnahme in Langweid am Lech fanden die Einsatzkräfte zwei Kurzwaffen im Auto des Verdächtigen. Auch in seiner Wohnung stellten sie Waffen sicher. Der Mann sollte im Laufe des Samstags vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Opfer: Zwei Frauen (49, 72) und ein Mann (52)

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei erschoss der 64-Jährige am Freitagabend im Gang eines Mehrfamilienhauses eine 49-Jährige und ihren 52 Jahre alten Mann. Eine 72-Jährige tötete er demnach mit einem Schuss durch die Wohnungstür. Anschließend verletzte er in einem anderen Haus ein paar Hundert Meter entfernt eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann ebenfalls mit einem Schuss durch die Wohnungstür schwer. Beide würden derzeit im Krankenhaus behandelt. Sie schwebten aber laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist der verletzte 44-Jährige mit einem der Todesopfer verwandt.

Täter ließ sich widerstandslos festnehmen

Die Polizei hatte die Fahndung nach dem Täter eingeleitet, nachdem sie wegen der Schüsse alarmiert worden war – und hielt den 64-Jährigen kurz darauf in dessen Auto an. „Er ließ sich ohne Widerstandshandlungen festnehmen", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann stamme aus der Region, aber nicht aus dem Ort selbst.

In welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die Opfer zueinander standen, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Langweid am Lech befindet sich knapp 20 Autominuten von Augsburg entfernt und hat rund 7500 Einwohner. Die Menschen in dem beschaulichen Dorf zeigen sich am Tag nach der Bluttat erschüttert.

Großes Entsetzen am Tag danach

Am Samstagvormittag ist von dem Verbrechen nichts mehr zu sehen: Kein Flatterband, keine Polizeiwagen, nur wenige Menschen sind in dem gut 8900 Einwohner zählenden Ort in Schwaben auf der Straße unterwegs. Eine Anwohnerin berichtet, wie sie in der Nacht von dem Lärm der Hubschrauber geweckt wurde und die Spurensicherung im Garten beobachtete. Sie wirkt ungläubig und entsetzt, dass so etwas hier passieren konnte.