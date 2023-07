Hoffnung im Drama um brennenden Frachter vor niederländischer Küste

Seit Mittwoch brennt der Autofrachter vor der niederländischen Küste. Doch nun flaut das Feuer ab. Nun soll das Schiff an einen sicheren Ort geschleppt werden.

Den Haag – Nachdem erstmals Bergungsspezialisten an Bord des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste waren, gibt es mehr Hoffnung auf einen guten Ausgang des Dramas. Den Experten war es gelungen, eine stabile Verbindung zu einem Schlepper zu legen. Erwartet wird, dass die „Fremantle Highway" nun an einen sicheren Ort geschleppt wird – möglicherweise schon an diesem Wochenende. Dann wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer und die Bewohner der Inseln zunächst gebannt.