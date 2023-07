Mission 16 Jahre lang vorbereitet: ESA ließ Satelliten kontrolliert abstürzen

Darmstadt –Wie die ESA am Samstag unter Berufung auf das US Space Command berichtete, trat der Satellit „Aeolus" am Freitagabend (21 Uhr MESZ) über der Antarktis wieder in die Atmosphäre ein und verglühte. Alle Teile, die nicht verglühten, seien wie geplant in den Atlantik gefallen.