Klimaaktivisten legten Verkehr am Brenner zum zweiten Mal lahm: Zwölf Anzeigen nach Klebe-Protest

Matrei am Brenner – KlimaaktivistInnen haben am Samstagvormittag, einem der stärksten Reisetage des Jahres, die Brennerautobahn A13 in Fahrtrichtung Süden blockiert. Wie die Polizei berichtet, hielten um 11 Uhr zwei Autofahrer im Bereich Matrei plötzlich ihre Fahrzeuge an – offenbar Mitglieder der Aktivistengruppe Letzte Generation. Sechs Personen klebten sich daraufhin an der Straße fest und brachten den Verkehr dadurch komplett zum Erliegen. In kürzester Zeit baute sich ein mehrere Kilometer langer Stau auf.