Streik legt Hälfte der Bahnverbindungen in England lahm

Etwa 20.000 Bahn-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Unternehmen haben am Samstag gestreikt. Der Streit um Löhne, Jobs und Arbeitszeiten dauert bereits seit über einem Jahr an.

London – Bahnreisende in England haben am Samstag wegen eines Streiks erneut schwere Einschränkungen hinnehmen müssen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Verbindungen wurden bedient, wie die BBC berichtete. Die Gewerkschaft RMT hatte bereits den zweiten Samstag in Folge ihre Mitglieder dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Etwa 20.000 Bahn-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Unternehmen folgten dem Aufruf. Betroffen waren auch Verbindungen nach Schottland und Wales.